Activista víctima de ‘tortura sexual’ de policías recibe disculpa pública

Claudia Salazar

MÉXICO.- La activista Yndira Sandoval recibió este viernes una disculpa pública del Municipio de Tlapa de Comonfort, Guerrero, al reconocer que si hubo violación de sus derechos durante su detención en la que fue violada por policías municipales hace cuatro años.

En septiembre de 2017, la activista en derechos humanos y feminista fue detenida por mujeres policías, quienes cometieron la violación sexual cuando Sandoval estaba en estado de ebriedad.

Sandoval fue revictimizada, cuando se ignoró su denuncia de agresión sexual por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guerrero y se difundieron videos del momento de su detención, en los que no se respetó su derecho a la privacidad.

En una transmisión a distancia, con la participación de la Cámara de Diputados para difundir la disculpa, el Alcalde de Tlapa de Comonfort, Dionicio Pichardo García, dijo que el Municipio asumía su responsabilidad en los hechos y ofrecía la disculpa pública, como una acción de reparación del daño y no repetición.

Agregó que se creará la escuela para defensores y defensoras de derechos humanos en Tlapa de Comonfort, bajo el nombre de "Seguridad, justicia y paz".

También se impulsará la aprobación de la iniciativa legislativa que reforma el Código Penal de Guerrero, a fin de que toda violencia sexual contra las mujeres cometida por agentes de la entidad, en especial por integrantes de las fuerzas públicas o castrenses, sea tipificada, reconocida, investigada y sancionada como tortura sexual.

Durante su participación, Yndira Sandoval reclamó el daño que le causó el abuso de la autoridad, tanto a nivel personal, como familiar, laboral y profesional.

Expresó que recibía y aceptaba la disculpa de las autoridades del Municipio.

Señaló que reconocía que hablaba desde el privilegio, porque tuvo la fortuna de poder denunciar y que no fue otro caso más de una mujer víctima de feminicidio, de explotación sexual o de desaparición.

Aseguró que fue estigmatizada, señalada y perseguida por ser defensora de derechos humanos, por ser mujer y por ser feminista.

También aseveró que no se avergüenza de nada, en referencia a que había tomado alcohol cuando fue detenida.

"No hay derecho al goce y al disfrute, una mujer no se puede ir de parranda. Lo que una espera después de una borrachera es una resaca, no una violación.

Agregó que buscará que en los códigos Federal y de los estados se reconozca que la violencia sexual cometida por agentes policiacos, sea considerada delito de tortura sexual.

"Nunca mentí, siempre tuve la razón, nunca me van a silenciar. A las víctimas les digo que no se culpen, que no claudiquen. A mí me violó el Estado y me hice justicia yo", dijo al resaltar su resistencia durante cuatro años, al denunciar y aguantar la persecución y los señalamientos.