Acusan a Salinas Pliego de crear clima de miedo por desafiar manejo de la pandemia

Guadalupe Selene Salinas Cruz

NUEVA YORK, Estados Unidos.- A medida que aumentan los casos y muertes por el Covid-19 en todo México, el segundo hombre de negocios más rico del País desafía públicamente las recomendaciones de salud destinadas a prevenir la propagación del nuevo coronavirus, lo que desencadena una confrontación con el gobierno, destacó en un artículo el Wall Street Journal.

Ricardo Salinas Pliego, quien controla un imperio de negocios minoristas, bancarios, de transmisión y otros negocios por un valor de más de 10 mil millones de dólares, ha criticado los intentos del gobierno de frenar el virus al ordenar el cierre de negocios no esenciales e imponer medidas de distanciamiento social.

Si bien muchas cadenas minoristas mexicanas han cerrado temporalmente, Elektra, el minorista de electrodomésticos de Salinas Pliego, ha permanecido abierto, así como centros de servicio al cliente para su proveedor de servicios de Internet.

Muchos de los 100 mil empleados de su compañía holding Grupo Salinas y sus subsidiarias todavía van a trabajar en oficinas corporativas, a pesar de las preocupaciones sobre la salud de sus familias, según trabajadores dentro de la compañía.

Salinas Pliego ha presionado públicamente para que el gobierno levante las medidas de distanciamiento social para no dañar la economía.

"Tal como están las cosas, no vamos a morir de coronavirus, vamos a morir de hambre", dijo Salinas Pliego en una reunión en el ayuntamiento con altos ejecutivos el mes pasado. El multimillonario comparó los bloqueos para frenar la propagación de Covid-19 a los bloqueos de la cárcel, y describió a los que presionan al Presidente de México para implementar medidas de distanciamiento social más fuertes como la "oposición quince", o "snobs de la oposición" que no entienden la vulnerabilidad económica en que viven la mayoría de los mexicanos.

El viernes, el principal noticiero nocturno de TV Azteca, de Salinas Pliego, la segunda red más grande del País, criticó a Hugo López-Gatell, el principal funcionario de salud a cargo de la respuesta del gobierno a la pandemia. El presentador de noticias, Javier Alatorre, dijo: "No le presten atención a Hugo López-Gatell".

El ataque provocó una reprimenda del gobierno y mostró signos de una división emergente entre el Presidente Andrés Manuel López Obrador y Salinas Pliego, quien ha sido uno de los mayores partidarios del Presidente de un sector privado que generalmente desconfía del nacionalista populista. La confrontación también subraya el poder ejercido por la clase multimillonaria de México, especialmente los magnates de los medios como Salinas Pliego, resaltó el diario estadounidense.

López-Gatell criticó la política de Grupo Salinas en una entrevista con The Wall Street Journal esta semana, diciendo que era

"Si alguien no entiende esto y llama públicamente a las personas a seguir trabajando en espacios públicos, están ayudando a impedir la prevención de una enfermedad muy importante", dijo López-Gatell en respuesta a preguntas sobre la política del Grupo Salinas.

El viernes por la noche, varias horas después de que The Wall Street Journal le pidiera al Grupo Salinas que comentara sobre las declaraciones de López-Gatell, TV Azteca dirigió su transmisión de noticias por la noche con un segmento que informaba que López-Gatell estaba proporcionando estadísticas inexactas al público mexicano sobre muertes por Covid-19.

A algunos trabajadores de Grupo Salinas se les permite trabajar desde casa, incluidos los mayores de 60 años y las mujeres embarazadas, dijo la compañía. Los miembros del personal de varias unidades, incluido el equipo administrativo de TV Azteca, se mantienen alejados de la oficina, y la compañía también está rotando el personal en las tiendas minoristas de Elektra, dijeron los trabajadores.

Un portavoz de Grupo Salinas dijo que la compañía está "tomando muy en serio los problemas de salud y seguridad". Señaló que los empleados del grupo tienen una cobertura de salud adecuada y dijo que todas las oficinas de la compañía están equipadas con desinfectante para manos y otros equipos de protección.

" Ricardo Salinas Pliego está... apostando fuerte a que la pandemia no va a ser tan mala , y que no será responsable si alguien muere o si hay un brote en Grupo Salinas". Es completamente irresponsable", dijo Alejandro Schtulmann, jefe de la consultora de riesgo político Empra en la Ciudad de México.

Un alto ejecutivo de Grupo Salinas dijo que Salinas ha creado un clima de ansiedad y miedo en su negocio al obligar a los empleados a ir a la oficina.