Adolescente transmite en vivo agresión con martillo en preparatoria de Guadalajara

Un adolescente de 17 años atacó a sus compañeros de clase en una preparatoria de la Colonia Circunvalación Belisario, Guadalajara, utilizando un martillo, una hacha y un cuchillo. El ataque ocurrió este sábado alrededor de las 11:00 horas y fue transmitido en vivo a través de sus redes sociales, donde previamente había anunciado sus intenciones.

En redes sociales, el agresor se identificaba con los nombres "Belzebu666" y "VivaelFhurer666". Publicaba contenido perturbador, como fotos de animales maltratados, referencias a Hitler y mensajes relacionados con asesinatos y suicidios.

Un día antes del ataque, escribió en X:

"Hora sí banda, ya llegó el momento, no crean que unas lágrimas y pésames me van a detener... mañana muchos se alegrarán, otros me maldecirán, pero yo sigo adelante con la misión ".