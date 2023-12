Adrián Alcalá: nuevo presidente del INAI.

En medio de acusaciones de falta de ética y moral, Adrián Alcalá Méndez se convirtió en el nuevo presidente del INAI para el periodo 2023-2026.

De acuerdo con la Constitución mexicana, las Leyes General y Federal de Transparencia, así como el Estatuto Orgánico del Instituto, el Pleno tiene la facultad de elegir a quien preside el organismo garante.

Pese a que la comisionada Julieta del Río también iba a participar en la contienda, de último momento bajó su candidatura y acusó que no había condiciones porque no podía ser dirigido por alguien sin ética y moral.

Del Río dijo que públicamente su vota era para Josefina Román porque no podía votar por alguien "inmoral".

Indicó que la presidencia la debe encabezar una persona con calidad moral y no alguien que no defienda las auditorías y no denuncie la corrupción.

Después de que en cuatro rondas Josefina Román y Adrián Alcalá empataran, la presidenta Blanca Lilia Ibarra dio su voto de calidad en favor de Alcalá.

Durante su presentación de trabajo, Alcalá se defendió de las acusaciones que buscan desprestigiarlo.

"No me prestaré al juego de redes que buscan desprestigiar mi persona", expresó.

“Es en la unidad y no en la polarización donde podemos avanzar con solidez hacia un futuro con libertad, justicia e igualdad. Esta tarde ofrezco unidad y ratifico, como lo hice hace tres años en el Senado de la República, poner al servicio de esta valiosa institución, de la democracia en nuestro país, mi formación académica y mi experiencia profesional, mis principios y mis valores, mi trayectoria en el servicio público y todo mi empeño en defender a nuestro Instituto”,

enfatizó.

En su intervención, la Presidenta saliente, Blanca Lilia Ibarra Cadena, apuntó que el INAI requiere estabilidad en su presidencia, y requiere contar con alguien que pueda cumplir un mandato completo de tres años, porque debe seguir la batalla por la defensa del diseño constitucional del organismo garante nacional.