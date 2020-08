Advierten que dosis de la vacuna contra COVID-19 en México no será suficiente

MÉXICO.- La mancuerna entre el sector privado y gobiernos de América Latina para que la región tenga acceso a la vacuna que desarrollan AstraZeneca y la Universidad de Oxford es, en definitiva, una buena noticia, pero con un lado complejo y potencialmente negativo del que aún no se ha hablado.



Así lo considera la doctora en biología molecular Roselyn Lemus Martín, quien ve el anuncio como una garantía para que México no sea de los últimos en recibir una vacuna contra el SARS-CoV-2, pero le preocupan aspectos como la insuficiencia de dosis.



De no haberse dado esto, continúa, la vacuna habría llegado a México quizás hasta finales de 2021 o principios de 2022.



"Entonces, la noticia es positiva. Pero, desafortunadamente, creo que no se calcularon bien los números. Se habla de 150 o 250 millones de dosis (iniciales) para la región de Latinoamérica. Eso es lo que no se aclaró; no son 150 o 250 millones para México", precisa la química egresada de la UNAM y maestra en oncología molecular.