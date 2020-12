“Sólo en China puede haber algo así", dijo AMLO sobre el Aeropuerto de Santa Lucía

Ciudad de México.- Al señalar que había inconsistencias, corrupción e influyentismo en la construcción del aeropuerto de Texcoco, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que se puso orden en la construcción del aeropuerto internacional "Felipe Ángeles", en Santa Lucía.

En su conferencia mañanera de este viernes, el Presidente destacó el trabajo de los ingenieros militares en la construcción del aeropuerto "Felipe Ángeles" y refirió que elaboraron el proyecto definitivo, que lleva un avance del 40%.

"Es una obra única en el mundo. Yo creo que sólo en China puede haber algo así", declaró el presidente López Obrador en Palacio Nacional.

"Decía yo que es una de las obras más importantes del mundo, sobre todo por la calidad y la rapidez en que se está construyendo. A mí me gustaría que todos los mexicanos pudieran visitar esta obra, no cuando esté terminada, sino lo que es una obra en proceso, cuando se trabaja bien, que así quisiera yo que se trabajaran todas las obras. Que se cumplieran todos los plazos, que se ahorrara en el presupuesto destinado a las obras", apuntó.

"Se derrumbó el mito, el sofisma, la mentira de que no podían mantenerse los aeropuertos de Santa Lucía y el actual aeropuerto de la Ciudad de México", expresó.

Asimismo, López Obrador denunció que en Texcoco había un monopolio de materiales, cobraban caro y controlaban las puertas de entrada a la obra.

"Quisieron hacer lo mismo cuando tomamos la decisión de construir el aeropuerto Felipe Ángeles y ya no se pudo, ya no se permitió (...) Esto no lo voy a dejar de decir, porque tiene que asumir su responsabilidad Claudio X. González y ese grupo, el exministro de la Corte que los asesoraba o los sigue asesorando, José Ramón Cossío, porque fueron más de 100 amparos.

"Imagínense impedir la realización de una obra, para beneficio de la nación", señaló el Presidente.

López Obrador contó que cuando se empezó a hablar del Nuevo Aeropuerto, en el proceso de elección de 2006, pensó en Santa Lucía, aunque estaba la opción de Tizayuca o Texcoco.

"Siempre pensé en Santa Lucía, sabía que esa base aérea se había construido hace 50 años, bien hechas las pistas, y que podría ser una opción entre Tizayuca y Texcoco y me lo reservé", refirió. Agregó que pidió al ingeniero José María Rioboó que explorara Santa Lucía, incluso antes de la campaña.

"Es una obra única en el mundo, yo creo que sólo en China puede haber algo así", dijo el Presidente sobre el Aeropuerto de Santa Lucía. pic.twitter.com/rnxZES9UKz — REFORMA (@Reforma) December 11, 2020

El presidente López Obrador indicó que no hay ningún problema jurídico y ningún día se ha detenido la construcción.