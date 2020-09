Afirma AMLO que juicio a ex presidentes debe definirse en consulta popular

Claudia Guerrero

MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que el destino legal de sus antecesores debe definirse en una consulta popular y no en el Ministerio Público

"Todavía va avanzando la investigación en los juzgados, va a abrirse el debate público, los que están a favor, los que están en contra y la gente va a decidir, informada y con su criterio y su libertad. Entonces es un buen ejercicio hacerlo, es mucho mejor que dejarlo al Ministerio Público", comentó López Obrador con respecto a la consulta para enjuiciar a ex presidentes.

En conferencia en Palacio Nacional, el mandatario federal dijo que le gustaría que la consulta fuese el día de la elección del siguiente año, para que no exista un gasto adicional.

"Si se pasa del 15 de septiembre, habrá que esperar hasta el 24 y sí es importante cumplir con los requisitos para que se pueda celebrar la consulta el año próximo, ya sea el mismo día de la elección. Esto para que no haya un gasto adicional, se va a votar y ahí mismo se recibe la boleta para que el ciudadano decida si se enjuicia o no a los ex presidentes", expresó.

Sin embargo, López Obrador mencionó que correspondería al Congreso trabajar para poder empatar la fecha de la realización de la consulta con la jornada electoral y ver si al final esto es aprobado por el Poder Judicial.

"La Constitución establece una fecha y la ley en la materia otra fecha. Correspondería al Congreso ver si puede haber un acuerdo para no hacerlo un mes o dos meses después de la elección, sino llevar a cabo la votación el mismo día de la elección federal, a ver si legalmente es posible y si hay un acuerdo, un consenso de los partidos, de los legisladores en el Congreso y si también lo considera constitucional el Poder Judicial", agregó.