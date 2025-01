Afirman ‘cero impunidad’ ante arresto de alcalde de Frontera Comalapa

La presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció sobre la reciente detención del alcalde de Frontera Comalapa, José Antonio Villatoro, destacando que su administración se rige bajo el principio de ‘cero impunidad’, sin importar la identidad o cargo de los involucrados.

Durante su conferencia matutina, adelantó que se ofrecerán más detalles sobre el caso el jueves.

En Palacio Nacional también se le preguntó si habrá operaciones así en otras entidades y respondió que las detenciones se dan por investigaciones que se llevan a cabo.

"Esto proviene de las investigaciones, no es que haya presuntamente un presidente municipal está..., no, esto viene de investigaciones que se hicieron sea por extorsión, sea por algún homicidio, por alguna desaparición, entonces al hacer las investigaciones ahí sale la posible colusión de algún servidor o algún funcionario público, no se le puede llamar servidor público, un funcionario, quién sabe porque tampoco funcionan, no sé cómo les podemos llamar cuando hay colusión con el crimen, los delincuentes, presuntos".