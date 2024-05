SRE otorga protección consular a periodista mexicano agredido en Berlín

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México, informó que a través de la Embajada de México en Alemania, brindará asistencia y protección consular a Ignacio Rosaslanda, periodista mexicano que fue agredido por policías en Berlín, Alemania.

A pesar de haberse identificado como miembro de la prensa, los policías locales sometieron con fuerza a Rosaslanda durante un operativo de desalojo de manifestantes en la Universidad Humboldt que se llevó a cabo ayer, detalla el comunicado de la SRE en X (antes Twitter).

Rosaslanda documentaba todo lo que ocurría en aquella institución universitaria cuando fue agredido en cuestión de segundos.

Tras darse a conocer lo sucedido, el embajador de México en Alemania, Francisco Quiroga Fernández, se reunió con el periodista en la sede diplomática mexicana. En su encuentro, Ignacio entregó un video donde muestra cómo fue agredido aquel día.

La embajada de México proporcionó el video de la agresión al Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de Alemania.

De igual forma, acompañará al periodista mexicano en la demanda que él y el diario para el cual trabaja interpusieron por lesiones y abuso de autoridad.

En su cuenta personal de X, Ignacio Rosaslanda agradeció a aquellas personas y compañeros que le mandaron su apoyo tras ser víctima de agresión policial en Berlín. Además, aseguró que sus compañeros del periódico también demostraron su solidaridad.

Hello people of X! I just want to say a big THANK YOU to all the people and colleagues that have expressed their solidarity with me ❤️‍🩹 Special thanks to my newspaper and coworkers at @berlinerzeitung , your support means the world to me. https://t.co/lHXVAXNHeg

Time will come when I will offer more detail of what happened that day but for now I have to take care of myself.



To my fellow journalist: please keep your attention in this case. It will be a long road. What happened to me is an attack on us all and we can’t allow it.