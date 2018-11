Llaman 'fifí' a alcalde de Guanajuato; no quiere turistas pobres

Agencia

GUANAJUATO.- Alejandro Navarro Saldaña, alcalde de Guanajuato, manifestó su preferencia de que a la capital de Guanajuato acudan solo turistas que generan una derrama económica importante y no aquellos que vienen solo por una noche, sin dinero para comer en un restaurante o entrar a un museo.

De acuerdo a Excélsior, el edil panista de Guanajuato destacó la visita de unas 55 mil personas a la ciudad este fin de semana, pero afirmó que muchos de ellos ‘no gastan’ y solo generan basura, problemas de movilidad y ‘desgastan’ la ciudad.

Muchos se hospedaron, pero otros 20 mil que vienen en camión, que compran un viaje en Morelia, en Aguascalientes o en Guadalajara por 400 pesos, y llegan a la ciudad en la mañana y se van en la noche y no traen suficiente dinero para poder hacer los gastos que se requieren en la ciudad”.

La verdad es que si vienen a visitar Guanajuato gastan poco y si se genera bastante conflicto vial y algunos temas de basura y desgaste de la ciudad”, comentó en entrevista con medios locales.

El presidente municipal agregó que a Guanajuato ‘todos son bienvenidos’, pero que se busca un ‘perfil de visitante’ que genere mayor derrama económica.

Todos son bienvenidos a Guanajuato, pero queremos tener un perfil de visitante que tenga mucha mayor derrama económica, que pueda entrar a un museo, que pueda comprar una artesanía, que pueda comer en un restaurante y no gente que ya trae sus alimentos que fue lo que detectamos”, comentó.

Luego de las declaraciones del alcalde, usuarios en redes sociales criticaron los dichos del panista, a quien lo calificaron de “fifí” y de discriminar a la población de escasos recursos.

Dice este Fifí que los nacos y pobres no son bienvenidos en Guanajuato jajajaj, ijole si yo me quejara a cada rato de la gente que viene a Acapulco🙄ahora si que como decia mi abuelita "dense de santos" que tienen turistas así como está la violencia en el país https://t.co/DmSz2z9FKQ

Al CEO de Guanajuato, perdón, al presidente municipal #AlejandroNavarro no le gusta que los turistas pobres visiten su ciudad porque llevan su propia comida y no entran a ver las momias pues no les alcanza para la... https://t.co/1z6y6IiF2t