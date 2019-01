Alcalde pide a policías que disparen contra criminales

Agencia

TIJUANA, Baja California.- Durante el homenaje a los dos policías municipales asesinados la semana pasada por integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación, el alcalde de Tijuana Juan Manuel Gastélum Buenrostro, instruyó a sus compañeros a no temer en “jalarle” el gatilló a sus armas contra los “malandrines”.

“No duden, ante la duda razonable, de cumplir la ley. Y si eso implica, sostener el arma y apretar el gatillo, no duden”.

El alcalde asistió al homenaje que se les hizo a dos policías que fueron asesinados por integrantes del Cártel de Jalisco Nueva Generación, aseguró que los malandros no se detienen para asesinar y les pidió a los policías que no lo permitan.

“Los malandros no se tocan el corazón, ellos sí actúan de manera miserable. Pues no nos dejamos, no lo permitamos”.

Juan Manuel Gastélum Buenrostro aseguró que la corporación municipal sí está trabajando pero que otras instancias no hacen lo mismo.

“Porque mientras la corporación municipal está dando todo el combate a los malandrines, no vemos a otras entidades haciendo su trabajo”.

El alcalde de Tijuana les pidió a los policías que estén alertas para combatir a los delincuentes y les aseguró que tienen su apoyo y el del cabildo.

“No puedo aceptar que esto sea el sino de esta administración. No puedo aceptar que esto es lo que marque a esta administración. Quiero pedirles a ustedes compañeros policías, está en sus manos, está ante sus ojos, ante sus oídos, saber dónde están mal las cosas. Tienen a un alcalde aliado, tienen al cabildo entero como aliado de ustedes. No nos sigamos viendo aquí, en este tipo de eventos”.

El jueves 3 de enero, un grupo de sicarios atacó a balazos a los policías Fidencio Figueroa y Omar Araujo en un restaurante de comida china.

Durante el ataque murió el oficial Fidencio Figueroa y Omar Araujo murió el sábado 5 de enero.