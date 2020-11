Alcaldesa de Veracruz denunció amenazas; hoy fue asesinada

Oscar Alejandro Hernández Uscanga

Jalapa.- Florisel Ríos Delfín, Alcaldesa de Jamapa, en Veracruz, que fue asesinada este miércoles, solicitó la ayuda del Secretario de Gobierno del Estado, Eric Cisneros, ante el temor de sufrir un ataque armado, pero éste no la apoyó, según un audio de perredista, que obtuvo la Agencia Reforma.

En la grabación que la Edil del PRD hizo expresó su arrepentimiento de pedir apoyo a la Administración estatal morenista por su seguridad y la de su familia.

"Me dirigí a hablar con el Secretario de Gobierno ayer, me arrepiento enormemente, se los digo de frente, porque la manera como me trató el señor no lo merecía, me acerqué a él, me dijo: te quiero decir que estás mal", explicó.

"Ni me saludó, y dijo: si tu esposo no se entrega, no le voy a regresar las armas a tu Policía, te vamos a quitar a la Policía, porque si tú no sabes cómo está tu Policía, la que estás mal eres tú, por eso te mataron a tu comandante, porque tu Policía está mal".

En la grabación, la Presidenta Municipal, que fue asesinada a disparos de arma de fuego y hallada un lote baldío de la localidad de Ixcoalco, en Medellín, añadió que pese a peticiones de diálogo y oficios, no obtuvo respuestas positivas.

"He pedido hablar con el Secretario de Seguridad, me he respaldado, la Policía la tengo en academia, todo lo que me han pedido para la Policía les he estado dando, ayer me dijo él: ni le busques quién te va ayudar para enlazarnos", agregó Ríos Delfín.

“Temo por mi familia, no tanto por mí”

En otro audio, la Alcaldesa dijo temer por la seguridad de sus dos hijos y la de su esposo Fernando Hernández, prófugo desde la semana pasada, tras ser acusado de peculado y abuso de autoridad por su gestión en el DIF local.

"Temo por mi familia, no tanto por mí. El ver a mi familia separada, que mi esposo esté en otro lugar, que no esté conmigo, que mis hijos los tengo que tener resguardados, no tengo el respaldo de la Policía municipal, el que puse como comandante, me dice: jefa de que manera la acompaño, la respaldo, si no tenemos un arma, no podemos defenderla", narró.

"Ando sola, no tengo presupuesto para pagarle a alguien que me resguarde".

La Fiscalía investiga a varias personas del gabinete de Ríos Delfín

Apenas el pasado 5 de noviembre, la Fiscalía General del Estado (FGE) realizó un operativo contra la tesorera del Ayuntamiento, Aurora 'N'; el director de Obras Públicas, Carlos "N", y Fernando "N", esposo de la Alcaldesa y director del DIF, por presunto peculado y abuso de autoridad, todos los funcionarios fueron detenidos salvo el esposo de la Edil.

En julio pasado, el comandante policiaco de Jamapa, Miguel de Jesús Castillo Hernández, apareció en un video, horas antes de ser asesinado, culpando a la Alcaldesa y su esposo, apodado "Pan Comido", de ordenar secuestros y asesinatos, en complicidad con la Fuerza Civil.

La semana pasada, Miguel Ángel Mancera, Juan Manuel Fócil Pérez y Antonio García Conejo, senadores del PRD, aseguraron que el Secretario Cisneros amenazaba a Alcaldes para que apoyen a Morena en las elecciones de 2021.

En un punto de acuerdo que firmaron en la Cámara alta, los senadores afirmaron que las amenazas con reducción de presupuesto y acoso policial estaban dirigidas a los Ediles en Papantla, San Rafael, Apazapan, Espinal, Ixhuatlán y Coatzintla.