Alejandra del Moral reconoce triunfo de Delfina Gómez con Morena

La candidata de la alianza Va por México al Gobierno del Estado de México reconoció que los resultados preliminares no le favorecen y felicitó a la morenista Delfina Gómez, quien, dijo, será la próxima Gobernadora de la entidad.

En un breve mensaje de poco más de tres minutos, la priista aseguró que se queda en paz y con la conciencia tranquila, por haber dado la pelea.