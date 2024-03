Alerta sanitaria en CDMX: Suspenden 138 farmacias por irregularidades graves

La cifra de establecimientos derivó de verificaciones en total a 2 mil 791 farmacias, donde además se efectuaron 150 aseguramientos, con un total de 701 kilogramos, 2 mil 584 litros y 2 mil 029 piezas de medicinas e insumos para la salud.

Los principales motivos de suspensión y aseguramiento de productos en las farmacias fueron medicamentos e insumos sin registro sanitario, número de lote o con fecha de caducidad vencida; comercialización de medicamentos que son muestras médicas o de origen desconocido en farmacias privadas.

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México (Sedesa) añadió que también se encontró la venta de insumos importados no autorizados para su venta en el país; falta de licencia sanitaria o de aviso de funcionamiento y establecimientos dependiente de cualquier otro local o casa habitación.

"Falta del efecto terapéutico esperado, intoxicación o daños graves a la salud de las personas que los consumen" , fueron algunas de las consecuencias que la Sedesa destacó por las irregularidades en farmacias.

Recomendaciones al comprar medicamentos

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México emitió una serie de recomendaciones que debes tomar a la hora de acudir a una farmacia.

- El medicamento debe estar a la vista del público

- Detectar que cuente con el Aviso de Funcionamiento o Licencia Sanitaria, Aviso de Responsable Sanitario y constancias de capacitación del personal

- Observar que el establecimiento se encuentre limpio y ordenado

- Comprar medicamentos en farmacias establecidas, no en tianguis, mercados, vía pública u otro establecimiento diferente a una farmacia

- Corroborar que los insumos adquiridos no estén caducados

- Mantenerse al tanto porque el personal de farmacia no debe diagnosticar enfermedades ni prescribir medicamentos

- No adquirir medicamento fraccionado, en empaque maltratado o abierto, muestras médicas o con etiquetado como propiedad del Sector Salud.

- El suministro de antibióticos y medicamentos controlados solo se debe hacer contra la entrega de la receta.

