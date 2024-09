ALERTA: tormenta tropical ‘Francine’ se forma en el Golfo de México

La tormenta tropical 'Francine' se ha formado en el Golfo de México, justo frente a las costas de Tamaulipas, y se espera que en las próximas 48 horas evolucione a huracán.

A las 9:00 de la mañana de este lunes 9 de septiembre, el sistema se ubicaba aproximadamente a 300 kilómetros al este-sureste de La Pesca, Tamaulipas, y a unos 395 kilómetros al sureste de la desembocadura del río Grande, que marca la frontera entre México y Estados Unidos.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), ‘Francine’ presenta vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora (km/h), rachas de 100 y un desplazamiento hacia el nor-noroeste a 7 km/h, que aumentaría a partir de mañana.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos también reportó la formación de la tormenta tropical y pronosticó que se intensificará a huracán en los próximos dos días.

