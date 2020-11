Alerta la UNAM por aumento de viajeros con Covid

Ciudad de México.- El responsable de la Clínica de Atención Preventiva del Viajero de la Facultad de Medicina de la UNAM, Jorge Baruch, advirtió de un incremento en los casos positivos de viajantes que solicitaron la prueba de Covid-19.

En entrevista, el especialista reportó que entre junio y agosto el porcentaje de positividad aumentó del 0 al 10 por ciento, y alertó que, el viernes pasado, el total de viajeros que se realizaron la prueba antes de abordar sus vuelos resultaron positivos.



Baruch explicó que en la Clínica del Viajero realizan entre 15 y 20 pruebas diarias, en promedio, a personas con signos y síntomas (casos sospechosos); viajeros sin síntomas, pero que requieren la prueba para documentar que están libres de contagio; y personas que tendrán cirugías programadas.



Así, el pasado viernes 6 viajeros se realizaron la prueba PCR y el total resultó positivo por lo que tuvieron que suspender sus viajes.

"Este protocolo empezó a partir de junio que se reactivaron los viajes internacionales y lo que llama la atención es que entre agosto y septiembre comenzamos a tener uno o dos viajeros positivos, es decir, menos del 10 por ciento de positividad en viajeros internacionales.



"Pero el viernes el grupo de viajeros, que son la tercera parte de la pruebas que se hicieron, salió 100 por ciento positivo", explicó.



A pesar de que no puede establecerse una tendencia, el especialista dijo que la situación coincide con el aumento en la intensidad de la transmisión en la Ciudad de México, pues el 90 por ciento de las pruebas son de residentes de la Zona Metropolitana.



Alertó que los casos detectados corresponden a personas asintomáticas, por lo que recomendó a los viajeros internacionales tomar en cuenta los protocolos de turista responsable de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional del Turismo, entre ellos asegurarse estar libre del virus, considerar que la vigencia de una prueba PCR no va más allá de 96 horas, usar el cubrebocas y contratar servicios que aseguren protocolos higiene y sanitización.



"Lo ideal sería que la mayor proporción de viajeros que están planeando un viaje internacional contemplen dentro de sus viajes llevar a cabo la prueba PCR previaje, porque esto probablemente en las próximas semanas se estará incorporando como requisito universal, todavía no está, todavía se están tomando estas políticas de salud global, pero hacia allá va, es una tendencia", consideró.