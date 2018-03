De telenovelas a la política, Alfredo Adame va por alcaldía

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Este martes se dio a conocer que el actor, Alfredo Adame busca la alcaldía de la delegación Tlalpan, de la mano del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

En su cuenta de Twitter, el partido publicó imágenes de Adame con Carlos Madrazo, secretario General del Comité Ejecutivo del PVEM en la Ciudad de México.



"Alfredo Adame se suma a la #FamiliaVerde, encabezando la Candidatura del @partidoverdemex en la CDMX a la Alcaldía de #Tlalpan", dice el mensaje.

Este mes, Morena había propuesto al histrión y conductor como candidato a legislador por el distrito 14 (en Tlalpan) de la Ciudad de México.

Sin embargo ahora es un hecho que Alfredo Adame fue postulado como candidato para la alcaldía de Tlalpan por el Verde Ecologista de México.

Otros casos de actores inmiscuidos en política

Silvia Pinal: Quizá la recuerden en películas como Viridiana, El Ángel Exterminador o El Inocente. Lo cierto es que a Silvia Pinal muchos prefieren recordarla como la protagonista de películas de Buñuel que como diputada federal, senadora y asambleísta del PRI, o incluso durante la demanda que le interpuso Alejandro Gertz Manero a la actriz por fraude genérico, cuando fungía como secretaria general en la Asociación Nacional de Actores.

Irma Serrano “La Tigresa”: No, no es del oriente. Es la original. A la que dicen que Echeverría … ok, no. La cosa es que uno no sabe exactamente cómo pasó, pero la excéntrica actriz de películas donde salía con poca y a veces muy poca ropa, fue senadora perredista por Chiapas en la LVI legislatura, de 1993 a 1997. El otro senador chiapaneco de esa legislatura, era el priista Pablo Salazar Mendiguchía.