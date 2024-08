Alicia Villarreal defiende a Cazzu tras boda de Christian Nodal y Ángela Aguilar

Alicia Villarreal, conocida por éxitos como "Te aprovechas", ha salido en defensa de la trapera argentina Cazzu, quien sigue en el centro de la controversia tras la boda de su expareja, Christian Nodal, con Ángela Aguilar.

La intérprete mexicana fue cuestionada sobre las críticas que han enfrentado algunas mujeres en el mundo del espectáculo, especialmente después de rupturas amorosas que se convierten en un escándalo mediático.

En declaraciones recientes, Villarreal expresó su solidaridad con Cazzu, subrayando que las mujeres no pueden permitirse detenerse y deben seguir adelante, especialmente cuando tienen hijos.