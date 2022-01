Amanecí ronco, pero yo creo que es gripe: AMLO se hará prueba covid

EL presidente, Andrés Manuel López Obrador aseguró que este lunes se realizará una prueba Covid ya que amaneció un poco “ronco” aunque precisó que el cree que se trata de una simple gripe.

"Amanecí ronco, me voy a hacer la prueba más tarde, pero yo creo que es gripe", expresó López Obrador.

Destaca que el pasado viernes, luego que Tatiana Clouthier, secretaria de Economía, informara que dio positivo a Covid-19, el Ejecutivo federal reconoció que se reunió con la funcionaria esa semana, pero "no tengo yo síntomas, la verdad que estoy muy bien, estoy bien y no tengo síntomas".

El mandatario federal aseguró que si no se tienen síntomas no se requiere la prueba para detectar coronavirus.

"Está afectando bastante el Covid, esta nueva variante, yo me reuní con ella hace como tres días, el lunes creo o el martes… No tengo síntomas, la verdad que estoy muy bien, estoy bien y no tengo síntomas. Cuando uno tiene síntomas es cuando hay que hacerse la prueba, entonces estoy muy bien", subrayó.

"No tengo síntomas, pero sí son ya varios lo que tienen Covid de esta nueva variante que conocemos, afortunadamente están saliendo algunas con muy pocos síntomas, un poco de calentura, pero un día, no mucha, garganta, básicamente y ya con estos medicamentos se puede salir rápido, de todas maneras, hay que cuidarnos, evitar los contagios, lo que ya sabemos hacer, cuidarnos, nos ayuda mucho también la vacunación", apuntó.

El viernes por la mañana, a través de su cuenta de Twitter, la secretaría de Economía escribió:

"Buenos días. Espero que todos estén cerrando la primera semana del año bien. Aprovecho para comentar que, como compromiso de rutina, me hice prueba Covid y es positiva. Seguiré trabajando desde casa. #FelizViernes".

López Obrador informa sobre los casos de Covid-19

El mandatario reportó los casos de Covid-19 que existen en México, reconoció el incremento de contagios, el día de hoy se reportaron 158, 332 casos activos. Sin embargó puntualizó que no se refleja un incremento en hospitalizaciones ni decesos.

Esta mañana recomendó un “manual” para que la población mexicana comprenda las medidas sanitarias que la Secretaría de Salud recomienda.

Destacó que es muy importante la forma en que lo ha escrito Pedro Miguel, porque las dependencias tienden a realizar sus comunicados con palabras muy técnicas, pero este usuario de Twitter logró capturar el comunicado de una forma simple.

Trataré de resumir las recomendaciones oficiales ante la nueva ola de la pandemia:



1. Si se vacunaron y se enferman de algo que parece covid, asuman que es covid. — Pedro Miguel (@Navegaciones) January 9, 2022

También te puede interesar:

AMLO presentará al INE “el remedio y el trapito” para Revocación de Mandato

AMLO reconoce que bajar la inflación es el desafío de su gobierno

AMLO asegura que el dólar se mantiene igual desde el inicio de su mandato