En redes sociales amenazaron a damnificados de Oaxaca

OAXACA.- Integrantes del Consejo de Damnificados en San Pedro Comitancillo fueron amenazados con “llenarlos de plomo” o de un “levantón” si continúan exigiendo al gobierno apoyos o denunciando irregularidades en el padrón, la “clonación” y decomiso de tarjetas de Bansefi, así como la opacidad en la entrega de recursos del empleo temporal a los afectados por los sismos de septiembre.

De acuerdo a Proceso, a la par, el integrante de la Coordinadora Única de Damnificados de Ixtaltepec, Rey Toledo, reveló que más de mil familias que tienen pérdida total o parcial de sus viviendas fueron excluidas del padrón de damnificados, aparte de que han contabilizado más de 100 tarjetas de Bansefi que fueron “clonadas”.

Sodel Linton, del Consejo de Damnificados en Comitancillo, denunció que el pasado lunes realizaron una protesta frente al palacio municipal para que el alcalde Arturo Cruz Girón hiciera aclaración del pago de empleo temporal y cómo sus incondicionales fueron incluidos en el padrón de damnificados sin serlo.

Un día después, recibió una amenaza, al igual que Alba Peña, desde la red social de Facebook, de la cuenta “Pgr Cosco Alex”, donde aparece la fotografía de un individuo con un arma con el siguiente mensaje:

“Luego porque amanece uno muerto como perro sodel libton y alba peña cabrona amenazando porque según tienen el respaldo de esa gente bájenle a su pedo q si ustedes están peliendo mil pesos yo con esos mil pesos los voy a desaparecer los voy a llenar de plomo y déjenme decirles q esta por medio su familia un levanton no vendría nada mal hijos de puta (sic)”.

Sodel Linton explicó que “en Comitancillo hay una situación particular porque hay una serie de situaciones equívocas. El censo no lo realizó Sedatu, sólo dos personas que vinieron a dar un curso taller y trabajadores del municipio realizaron el censo. Hay un trabajador, César Girón Jiménez, del ayuntamiento, que viene en el censo y su vivienda no tiene folio”.

En esa misma situación se encuentran “otras regidoras, donde aparecen todas las casas de su barrio como dañadas, incluidos hasta terrenos baldíos, para ser beneficiarios, y mientras más de 660 personas que tienen pérdida total o parcial no fueron incluidas en el primer censo y piden ser incluidas”.

En cuanto a las tarjetas clonadas, descubrieron que Bansefi “se quedó con una de las dos tarjetas que fueron entregadas porque los sobres venían abiertos y desprendieron uno de los dos plásticos”.

Rey Toledo, de la Coordinadora Única de Damnificados de Ixtaltepec, se quejó de que, ante la desatención gubernamental de los tres niveles, “por la zozobra y el miedo tuvimos que organizarnos, pues aparte de no llegar la ayuda, comenzaron a realizar demoliciones de manera precipitada”.

Toledo agregó que luego se sucedieron una serie de irregularidades, razón por la que formaron el Consejo de Damnificados en Comitancillo, en Ixtaltepec e Ixtepec, debido a que muchas familias no fueron censadas ni tienen folio.

En Ixtaltepec el censo ciudadano arrojó que más de 300 familias que tuvieron daño parcial y total no han sido censadas.

En los municipios de Comitancillo, Ixtaltepec e Ixtepec, detectaron más de 100 casos de tarjetas clonadas. (Foto: Sur Acapulco)

Por si fuera poco, el programa emergente de Empleo Temporal se dio de manera discrecional. En Ixtaltepec no se hizo pública la entrega del apoyo y a más de 500 damnificados con folio no les dieron el recurso.

En los tres municipios detectaron más de 100 casos de tarjetas clonadas y mil familias que fueron excluidas del padrón, razón por la que comenzarán a realizar protestas en oficinas de Sedatu y a conformar una coordinación de damnificados a escala nacional.