AMLO acatará resolución sobre maíz transgénico con Estados Unidos

Ante panel de arbitraje sobre maíz transgénico con Estados Unidos, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no pasa nada y pidió irse acostumbrando a ese tipo de controversias.

‘No pasa nada (con el panel) y hay que irnos acostumbrando a esto porque antes todo se silenciaba, la mayoría del pueblo no tenía garantizado el derecho a la información, no se le informaba, se ocultaba información, muchísima gente no sabía’, indicó.