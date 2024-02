AMLO admite que intervino en el Poder Judicial en presidencia de Zaldívar

El mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, admitió abiertamente que durante el liderazgo del Ministro Arturo Zaldívar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), su administración ejercía influencia en los casos que consideraba relevantes para sus intereses políticos.

"Cuando estaba el Ministro Zaldívar de presidente de la Corte había más recato. Todavía cuando había un asunto así de este tipo (como el de Lozoya), nosotros -respetuosamente- interveníamos, porque es que no sólo es la libertad aun cuando se trate de libertad domiciliaria para políticos, sino la delincuencia organizada con mucho poder.

"Acaban de suceder casos así en donde los jueces protegen y ordenan que se libere a un delincuente en horas, no 72 horas, en 24 horas y un sábado. Y tenemos (nosotros como Gobierno) que andar pendientes para ver si no tienen otras órdenes de aprehensión, en algunos casos sí, y ya no salen", comentó López Obrador.