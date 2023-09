AMLO afirma que ‘el FAM no tiene futuro’... ¿por Xóchitl?

Durante su conferencia matutina, el Presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó que realmente no le ve futuro al Frente Amplio por México.

El Mandatario declaró que el grupo no es más que una farzada, una supuesta democracia que pretende velar por los derechos de las minorías del país.

El comentario surgió cuando le preguntaron a López Obrador su opinión acerca del resultado que designó a Xóchitl Gálvez como la candidata del FAM.

#Nacional | “Quieren regresar con lo mismo, nada más que no les veo futuro; no cualquiera puede gobernar al país, ¿nada más porque dice groserías?“, señala #AMLO sobre el proceso de selección de candidata del Frente Amplio por México. pic.twitter.com/jXz9myeWaK

El Mandatario declaró estar confiado en que no regresen los tiempos de corrupción, influyentismo y acuerdos secretos (e ilegales) entre el poder económico y el poder político.

Dicha confianza proviene de la confianza que tiene en las personas, que según él ‘están despertando’.