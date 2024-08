AMLO: ahorros del combate al huachicol financiaron Dos Bocas

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que los 330 mil millones de pesos destinados a la construcción de la refinería de Dos Bocas, provienen de los ahorros acumulados gracias al combate contra el huachicol.

En su conferencia matutina de este miércoles 7 de agosto, el mandatario informó que ayer sostuvo una reunión con representantes de la iniciativa privada que participaron en la edificación de la nueva planta de Pemex, localizada en Paraíso, Tabasco.

Tras detallar que el encuentro fue para agradecer su labor, volvió a defender el costo de la refinería Olmeca que, por el momento, solo procesa crudo al 50 por ciento de su capacidad.

-"¿De dónde salió el dinero? De no permitir el huachicol".

"¿Cuánto costó la refinería? Lo mismo que nos ahorramos por combatir el huachicol", insistió el mandatario.