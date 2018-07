¡Entérate! Presidentes de varios países felicitan a AMLO

Agencia

MÉXICO.- Luego de darse a conocer que Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, es el virtual ganador de la elección, presidentes de varios países en el mundo lo felicitaron a través de Twitter.

También te puede interesar: ¿Quiénes podrían conformar en gabinete de AMLO?

El primer ministro de Francia, Emmanuel Macron, felicitó a Andrés Manuel López Obrador y añadió que su país está unido al pueblo mexicano.

Adelantó que continuarán cooperando con México en todas las áreas.

Mes félicitations les plus chaleureuses à Andrés Manuel López Obrador pour sa belle victoire démocratique au Mexique. La France est unie au peuple mexicain par une amitié forte et ancienne. Nous poursuivrons notre excellente coopération dans tous les domaines.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, felicitó al pueblo mexicano y al presidente electo.

Agregó que el triunfo de López Obrador renueva la esperanza de la "Patria Grande".

Evo Morales, presidente de Bolivia, también envió su "calurosa felicitación" López Obrador y aseguró que su gobierno escribirá una nueva página en la historia de la dignidad y soberanía latinoamericana.

El mandatario de El Salvador, Salvador Sánchez, escribió que seguirá fortaleciendo lazos de bienestar con López Obrador.

Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, señaló que espera que las excelentes que han mantenido con México, luego de felicitar al presidente electo.

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, felicitó a Andrés Manuel López Obrador.

Señaló que está orgulloso que los lazos que su país tiene con México y aseguró que seguirán colaborando en los temas que importan a los ciudadanos de un extremo de Norteamérica a otro.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, envió un mensaje de felicitación al presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, en el que resaltó las relaciones de amistad que unen a ambos países.

"Rusia valora sus tradicionales relaciones de amistad con México y confía en su desarrollo", dijo Putin en el telegrama enviado al nuevo mandatario de México, según el comunicado publicado en la web del Kremlin.

Vladimir Putin congratulated Andrés Manuel López Obrador on his victory in Mexico’s presidential election