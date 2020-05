AMLO realizará sus giras por carretera; el lunes en Cancún

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que al reiniciar sus giras el lunes, viajará por carretera a Cancún para dar el banderazo del Tren Maya.

"Por eso les informo que el lunes temprano vamos a estar ya en Cancún Quintana Roo, el lunes, el lunes iniciamos, el lunes también va a ser la mañanera en Cancún", afirmó.

Pues le valió. La normalidad de AMLO empieza el lunes en Cancún. #QuédateEnTuPalacio pic.twitter.com/J99HuX7rlJ — Alfredo Lecona (@AlfredoLecona) May 29, 2020

"Lunes en Quintana Roo; el martes, en Yucatán, reunión de seguridad, rueda de prensa y la inauguración del tramo que corresponde a Yucatán. El miércoles, Campeche, se hace exactamente lo mismo: en la mañana reunión de seguridad, conferencia y banderazo al tramo correspondiente del Tren Maya. El jueves, la reunión de seguridad de Chiapas se va a celebrar en Palenque, ahí también va a hacer la conferencia y ahí también el banderazo del tramo correspondiente a Chiapas y Tabasco del Tren Maya. El viernes Villahermosa, Tabasco, luego una visita de supervisión en Dos Bocas y ese mismo día por la tarde noche y una supervisión al puerto de Coatzacoalcos", señaló.

"Yo voy a procurar, por los que se preocupan de mi situación y les agradezco por mis cuidados, voy a trasladarme por tierra, me va a llevar más tiempo pero tomé esa decisión, cuando menos en esta gira"

"Me voy a ir con tiempo, porque voy hasta Cancún, voy a ir haciendo paradas, quedándome en el camino, hasta llegar a Cancún el domingo para estar temprano", apuntó.

Prevé hospedarse en sitios donde no tenga comunicación con otras personas.

"Voy a procurar que me hospede en lugares donde pueda hacerlo sin que tenga mucha comunicación con otras personas o que haya motivo para que se relaje la disciplina en cuanto a el turismo, la ocupación de hoteles, todo de manera cuidadosa"

Dijo que en sus actos no habrá más de 50 personas y que cuidarán medidas sanitarias.

"No va a pasar de 50 personas, incluidos camarógrafos, periodistas, servidores públicos, no más de 50. Ya dije, repito, que no vamos a poder atender a personas que nos presenten peticiones, denuncias, demandas, los coordinadores del Gobierno federal en los estados, desde mañana, empiezan a poner módulos en donde se van a llevar a cabo estos actos para que también, con sana distancia, con todos los cuidados sanitarios se entreguen por escrito las peticiones", indicó.

(Con información de Agencia Reforma)