AMLO anuncia búsqueda activa de mexicanos desaparecidos en Israel

El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó en su conferencia matutina de este lunes, que están haciendo todo lo posible por hallar a tres mexicanos se encuentran desaparecidos en Israel.

En dicha nación continúan los ataques por parte del grupo palestino Hamas.

En Palacio Nacional, López Obrador afirmó que hay alrededor de 300 mexicanos que quieren salir de la zona en conflicto y por ello se enviarán dos aeronaves para repatriarlos.

Sobre la postura del gobierno mexicano ante el conflicto, López Obrador dijo que están a favor de la paz y que no quieren la guerra.