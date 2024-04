AMLO anuncia gira de despedida que iniciará tras elecciones 2024

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que realizará una gira de despedida después de las elecciones en México de 2024, con el propósito de despedirse de su cargo y agradecer el apoyo que recibió durante su mandato.

En su conferencia en Palacio Nacional, dijo que buscará reunirse con sus seguidores con mítines masivos en diversas plazas para decir adiós porque aseguró que no volverá a participar en política.

"Pasando las elecciones pues ya nos vamos a soltar el pelo porque sí quiero que nos reunamos con mucha gente, ver a quienes han sido pues los precursores de este movimiento, los que todavía no se nos han adelantado, quiero verlos y es posible que hagamos actos en plazas porque ya estoy terminando" , explicó el mandatario este lunes 15 de abril.

-¿Gira del adiós? , se le preguntó.

"Después del día 2 (de abril) voy a recorrer todo el país, voy a estar en todos los estados antes de entregar la banda presidencial" , respondió.

-¿Gira del adiós? , se le insistió.

"Sí, para agradecerle a la gente su apoyo, su respaldo, por su acompañamiento, lo que hemos hecho ha sido esfuerzo, fatigas de millones de mexicanos”, aseguró el mandatario.

"Esta transformación inició y continúa impulsada desde abajo y con la participación de todas y de todos, no es un movimiento de élite, es un movimiento de millones de mujeres, de hombres libres, independientes”.