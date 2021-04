AMLO anuncia la integración de plantas fertilizantes

Claudia Guerrero

MÉXICO.- Durante esta mañana, en conferencia en Palacio Nacional, el presidente López Obrador informó que se integrarán todas plantas de fertilizantes, como las de Lázaro Cárdenas, Coatzacoalcos y Camargo, para formar una sola empresa.

"Vamos a recuperar todas las plantas, se va a crear una empresa para la producción de fertilizante, integrada porque hay esta reserva de roca fosfórica, hay plantas en Lázaro Cárdenas, Michoacán, hay plantas en Coatzacoalcos, Veracruz, y entonces vamos a integrar todas las plantas, bueno, hay una planta en Camargo, Chihuahua, que no opera desde hace 20 años y que ahí están los trabajadores y no se les ha despedido y no es culpa de ellos, pero son costos que se van acumulando", dijo durante su conferencia mañanera.