AMLO anuncia salida de Javier May como director de Fonatur

El Presidente Andrés Manuel López Obrador López Obrador anunció de manera oficial que Javier May Rodríguez, director general de Fonatur, dejará su puesto en el Gobierno federal, con el objetivo de postularse como candidato a la gobernatura de Tabasco.

Además anunció que el General Óscar David Lozano Águila, será el director general de la empresa de participación estatal mayoritaria ‘Tren Maya’, tras la salida de May.

En Palacio Nacional, el Mandatario federal explicó que dejará el Tren Maya en manos de la Sedena porque quiere que tenga una administración honesta.

‘¿Por qué vamos a dejar en custodia esta obra en la Sedena? Porque esta obra, como otras, se están financiando con inversión pública, no es deuda, no son esos mecanismos de APP, no es presupuesto público, dinero del pueblo, son obras de la Nación, obras del pueblo. (...) Entonces ¿cómo se lo vamos a dejar a Fonatur u otra dependencia? Se lo tenemos que dejar a la Sedena para que lo cuide y lo administre bien, que haya honestidad’.