AMLO anuncia dosis de refuerzo para personas de la tercera edad y docentes

En medio de la preocupación por la variante Omicron, en México se aplicarán dosis de refuerzo de la vacuna contra Covid-19 a personas mayores de 60 años y al personal docente que recibió el biológico del laboratorio Cansino aseguró esta mañana el presidente, Andrés Manuel López Obrador.

"Se contemplan dosis de refuerzo para adultos mayores, no se ha anunciado porque hubo mucha alarma con lo de la nueva variante y quisimos actuar con prudencia para no infundir miedo, pero sí, es parte del plan", dijo el mandatario respecto a esta necesidad.

Aseguró que se hará "lo más pronto"; "tenemos que seguir vacunando en comunidades muy apartadas", precisó.

Respecto al personal docente, que recibió la vacuna del laboratorio Cansino, López Obrador aseguró que también se les aplicará dosis adicionales y que esto “será lo más pronto posible”.

"Pero no va a tardar mucho. Tenemos vacunas para reforzar, o sea, para todo el plan de reforzamiento", afirmó.

El presidente reiteró que se va a continuar con la inmunización a jóvenes y que "en su momento" se va a decidir sobre la vacunación infantil.

"Y sí, vamos a iniciar pronto la vacuna de refuerzo para adultos mayores, pero vamos a ir evaluando, todo esto se decide en un comité del sector salud", precisó.

Finalmente enfatizó sobre la importancia de recibir la inmunización, debido a que hasta el momento no hay estudios científicos que confirmen que las vacunas disponibles sean menos efectivas ante la nueva variante Omicron.

“Lo importante, decirle a todos los mexicanos, en esencia dos cosas: que la vacuna ayuda y está probado, que aunque se trate de una nueva variante, hasta ahora no hay ningún estudio que demuestre que no sirve la vacuna.

Y lo segundo: "No tenemos escasez de vacunas". Hay suficientes para una, dos y dosis de refuerzo, aseguró.