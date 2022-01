AMLO aparece de manera virtual en la “mañanera”

Este martes el presidente, Andrés Manuel López Obrador hizo una pequeña aparición en la conferencia de prensa matutina de manera virtual, para informar que se encuentra bien y para contar su experiencia de contagio por segunda vez.

“Me da gusto poderme comunicar con ustedes, estoy ronco, afónico, pero fíjense que bien. Este mensaje es para informar cómo me encuentro, pero también para transmitirles mi experiencia ahora que me he vuelto a contagiar” manifestó el mandatario.

Recalcó que es de suma importancia que no se genere pánico ya que esta nueva variante por fortuna no tiene el riesgo de Delta.

López Obrador se tomó la temperatura para demostrar que se encuentra estable, el termómetro marcó 36.1 grados (normal) por lo que añadió que su temperatura no se ha elevado, también midió su oxigenación el cual dio 96%.

El mandatario aseguró que solo tiene ardor en la garganta y afirma que es como una gripa con ronquera y que al principio tenía un ligero dolor de cuerpo, añadió que está tomando paracetamol y con eso se siente “bastante bien”.

“Creo que afortunadamente no vamos a necesitar hospitalizarnos, ni vamos a sufrir con pérdidas de vidas humanas. Esto es distinto. Yo diría que este virus va de salida” dijo el titular del ejecutivo.

Finalizó manifestando que seguirá con sus labores, “no hay que vencerse aquí (mentalmente), hay que echarnos para adelante”.

Por otro lado, el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela mencionó que el mandatario guardará reposo por una semana y no dos como se hacía anteriormente, esto para esperar a que el tejido de su garganta sane completamente. Reiteró que esto es solo cálculo de una opnión general al concer a grandes rasgos la situación del presidente.

