AMLO arremete contra EU tras proponer intervención militar en México

El presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió este jueves en contra de los legisladores republicanos de Estados Unidos que propusieron la intervención militar estadounidense en México combatir la delincuencia organizada tras el auge del fentanilo en aquel país.

Durante la conferencia de prensa matutina, el mandatario federal dijo que la propuesta es una ofensa y falta de respeto a la independencia y soberanía de México.

Asimismo, señaló que va a permitir que ningún gobierno extranjero intervenga en el territorio mexicano.

Coludido a lo anterior, López Obrador anunció que su gobierno comenzará una campaña de información para los mexicanos que viven y trabajan en Estados Unidos e invitarlos a no votar por los funcionarios que propusieron la intervención militar.