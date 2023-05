AMLO asegura explorará todas las posibilidades para tener un banco

Desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que explorará todas las posibilidades para que el Gobierno Federal adquiera un banco.

Lo anterior debido a que Citi frenó la venta de Banamex pues lo hará mediante una Oferta Pública Inicial (OPI) en la Bolsa de Valores en 2025, con lo que canceló la posibilidad de venderlo al empresario Germán Larrea o al Gobierno Federal.

"Decirles que no descarto, el asunto es nada más el tiempo, no descarto que podamos hacer una solicitud para tener un banco, podemos cumplir con todos los requisitos, ya todas las operaciones se hacen por aplicaciones, ya no hacen falta las ventanillas", afirmó en conferencia matutina.