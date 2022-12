AMLO asegura que hay medicamentos hasta 2024; Insabi tiene otros datos

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ya se compraron todos los medicamentos que requieren los hospitales y centro de salud públicos hasta 2024, pero el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) tiene otros datos.

Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario federal reiteró reiteró su compromiso de que el próximo año México tendrá uno de los mejores sistemas de salud pública en el mundo, con el que se garantizará contar con todo los medicamentos que se necesiten de manera gratuita.