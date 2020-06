AMLO asegura no ser tapadera de nadie tras acusaciones sobre Cuauhtémoc Blanco

MÉXICO.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que no le afectan las investigaciones por lavado de dinero al equipo del Gobernador Cuauhtémoc Blanco porque su Gobierno no oculta actos de corrupción.

"No afecta porque no hay impunidad ni ocultamos nada que pueda significar actos de corrupción, no soy tapadera, lo he dicho desde el principio, sea quien sea", afirmó durante su conferencia matutina en Palacio Nacional.



"Si se comete un acto de corrupción tiene que ser castigado, la gente nos apoyó para que desterráramos la corrupción en México y no le vamos a fallar a la gente".