AMLO asegura que hay grandes avances en el caso Ayotzinapa

MÉXICO.- Al asegurar que se está avanzando bastante en el caso Ayotzinapa, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no hay nada ni nadie que detenga la investigación que se lleva a cabo hasta conocer la verdad y hacer justicia en la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero.

"Nada lo va a impedir, porque ya se está avanzado bastante, ya se tienen los conocimientos básicos de lo que sucedió, todavía no podemos dar por concluida la investigación, no queremos actuar de manera irresponsable. No se trata de decir 'ya, esto fue lo que sucedió' y engañar", señaló el presidente.

"Vamos avanzando y no hay nada que detenga la investigación hasta conocer la verdad y llegar a la justicia (...) 'El caso de Ayotzinapa no solo es una cuestión del gobierno, es una cuestión del Estado mexicano y no vamos a detenernos ante nadie para tranquilidad de los padres, de las madres, de los familiares, amigos, de todo el pueblo de Guerrero y de México'", dijo.