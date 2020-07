Conoce los motivos del regreso del avión presidencial

Ciudad de México.- El Presidente López Obrador dijo que el avión presidencial regresó al País debido a que no tenía un buen resguardo y se encontraba a la intemperie.

Además de que harán promoción para la rifa relacionada con la aeronave.

“El avión presidencial llegó ayer a México y continúa el proceso de venta. Hay 2 ofertas, incluso ya hay un anticipo de una de las empresas, pero no se ha cerrado la operación porque se está buscando la mejor opción”, informó @lopezobrador_ en la 'mañanera'. pic.twitter.com/NH5ggk0oDN — El Financiero TV (@ElFinancieroTv) July 23, 2020

"Se regresa porque ya se terminó todo el proceso de mantenimiento, estaba en un aeropuerto en donde no había un buen resguardo, no tenía techo el hangar, estaba la intemperie, está mejor aquí, más cuidado. Además, no nos afecta en cuanto a la venta, los posibles compradores dijeron que esté donde esté el avión, que si estaba aquí, si se terminaba la operación de aquí se lo llevaban, entonces se les consultó sobre eso, no hay ningún problema", indicó.

"Lo otro es que también se necesita que se haga la promoción para la rifa, necesitamos vender los boletos y aunque no es sacarse el avión, pues si es lo que cuesta el avión lo que se va a repartir en premios, el costo del avión"

Existen dos ofertas

El Mandatario aseguró que el avalúo del TP-01 no es mayor a lo que se busca ofertar.

López Obrador afirmó que existen dos ofertas de compra del lujoso avión presidencial que acaba de regresar a México tras haber concluido un periodo de mantenimiento en California.

El mandatario indicó que el gobierno estudia qué oferta interesa más al país, ya que uno de los compradores ofrece pagar en efectivo y otro propone pagar la mitad en equipo médico. Esta última oferta, según señaló la semana pasada, era por 120 millones de dólares y fue recibida en abril. De la otra no ofreció más datos.

Los posibles compradores siguen siendo un misterio.

"Acerca del avalúo, no hay un avalúo de más precio, nosotros no podríamos vender el avión a un precio menor al avalúo que se haya hecho, no podríamos hacerlo, tiene que ser formal, como tiene que ser un avalúo realizado por el Gobierno de México y avalado por la ONU, respaldado por la ONU", apuntó.

REFORMA publicó hoy que el mantenimiento del avión durante 19 meses fuera del País requirió de un gasto de 47 millones de pesos y ayer regresó a México sin una propuesta formal para su adquisición.

La aeronave, conocida como TP-01, trae consigo una deuda que el Gobierno federal debe liquidar con el Banco Nacional de Obras (Banobras) por 2 mil 45 millones pesos, de acuerdo al plan de pagos.

Dada la expectación generada, el próximo lunes será exhibido ante la prensa pero un video presentado el jueves muestra su elegante oficina, su recámara con cama kingsize -que incluye regadera y caminadora-, la sala de juntas o los asientos para 80 pasajeros que incluyen hasta teléfonos satelitales.

(Con información de Agencia Reforma y AP)