AMLO busca reforma contra el consumo de drogas químicas

En su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador recalcó que propondrá al Congreso una reforma constitucional para la prohibición del consumo de sustancias ilícitas, entre ellas, el fentanilo.

El mandatario aseguró que seguirá la campaña contra las adicciones y planea una iniciativa contra el mortal opioide sintético que ha causado una crisis de salud pública en Estados Unidos.

"Vamos a continuar, esa es una campaña permanente, incluso nos la están pidiendo los maestros y padres de familia, que no abandonemos la campaña de información sobre el daño a las drogas”.

-¿La prohibición para consumo de fentanilo será constitucional?, se le preguntó.

-¿Va a penalizar el consumo?

Además, adelantó que la intención es impedir ‘con severidad’ el uso o la ingesta del opioide sintético en el territorio nacional, pues en el vecino país del norte ha causado mucho daño.

"Algo que tenemos que cuidar mucho, de lo que más debe importarnos, el que no se fomente el consumo de drogas y en especial de drogas químicas como el fentanilo , porque son de lo más nocivo, causan muchísimo daño ”.

López Obrador que en su reunión del pasado martes con legisladores de Texas, uno de ellos le comentó que el novio de su hija murió por sobredosis de fentanilo, por lo que se comprometió a que el Ejército y la Marina seguirán con el combate a precursores para la síntesis de la droga.

"Primero decir que todo nuestro apoyo al pueblo de Estados Unidos para enfrentar esta pandemia, eso tiene una connotación humanitaria, no tiene que ver nada con la cuestión política, es muy triste, es un asunto de salud, necesitamos ayudar a todos" , añadió.

Cuestionado sobre las consecuencias de prohibir el consumo, el mandatario consideró que debe hacerse, sobre todo cuando su gobierno ha puesto en marcha programas para atacar las causas.

"Esa opinión de que se va a criminalizar el consumo está muy extendida, vamos a ver si eso conviene o no conviene; cuando el Estado no cumple con su responsabilidad social podría ser de que se haga el cuestionamiento de que no hay que criminalizar”.