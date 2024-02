El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó un montaje y exigió pruebas del supuesto financiamiento de Los Zetas a su campaña en 2006, como reveló Celso Ortega, líder de Los Ardillos.

Tras la entrevista realizada al capo en Latinus, el mandatario insistió en que su Gobierno no permite la corrupción y cualquier acusación debe investigarse con elementos sólidos sin promover "linchamientos públicos".

"No se puede hacer un juicio sumario, no se puede promover un linchamiento público, no se pueden hacer montajes como los que hacen (Carlos) Loret de Mola o Tim Golden” .