AMLO cancela mañaneras del 1 y 2 de noviembre por el Día de Muertos

El presidente Andrés Manual López Obrador informó que el próximo 1 y 2 de noviembre, en el marco del Día de Muertos, no realizará sus conferencias mañaneras en el Palacio Nacional.

“Voy a tomar un descanso, son días muy especiales son partes de nuestras tradiciones, tenemos que pensar en nuestros difuntos”, dijo AMLO.