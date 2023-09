AMLO cancela viaje a la Cumbre Asia-Pacífico por presencia de Perú

Al decir que México no tiene relaciones con Perú, el presidente Andrés Manuel López Obrador canceló su visita a San Francisco para la cumbre en la que participarán representantes de países de Asia y el Pacífico.

"Es muy importante seguir fortaleciendo las relaciones económicas comerciales, México está creciendo mucho y es el principal socio comercial de Estados Unidos y nos importa mucho esa relación. (...) No voy a asistir a la de San Francisco porque no tenemos relaciones con Perú y es para ver lo de Asia-Pacífico y no queremos participar en eso con todo respeto" , comentó López Obrador.

El presidente @lopezobrador_ adelantó que no acudirá al Foro de Cooperación en San Francisco, California, debido a que no tiene relaciones con Perú "y no queremos participar en eso, con todo respeto"; pero reveló que invitó a… pic.twitter.com/0O5HNMuFcM