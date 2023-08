AMLO ve comedia tras elección de Xóchitl en el Frente Amplio por México

El mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador dijo que el proceso del Frente Amplio por México para elegir a su candidato fue un "desfigure completo", una comedia y lamentó que Xóchitl Gálvez quedara electa a raíz de "pura declinación", ya que quedó victoriosa al no tener contendiente.

"(...) Entonces, un desfigure completo. Ahí está el presidente del PRI: 'ni modo Beatriz, nos ganaron' je, je, je, je. Y ya no van a la última parte (del proceso), porque la gente no sabe qué es lo que tenían pactado" , comentó López Obrador en conferencia.

La priista Beatriz Paredes declinó ayer por la tarde en sus aspiraciones por ser la candidata presidencial del Frente Amplio por México (FAM) y le dejó el camino libre a la panista Xóchitl Gálvez.

Minutos después de su retiro, el líder nacional del PRI, Alejandro ‘Alito’ Moreno, proclamó públicamente a Gálvez como candidata del priismo, con lo que será la primera vez en un siglo que el partido tricolor postula a la Presidencia a una mujer y de una organización opositora.

En la mañana de este 31 de septiembre, en Palacio Nacional, López Obrador presumió haber ganado la "apuesta", pues a inicios de julio había afirmado que Xóchitl Gálvez sería la candidata de la Oposición, y criticó que todo haya sido un acuerdo cupular.

"Gané la apuesta eh, gané la apuesta, no me vayan a decir que no sabía yo de lo que se trataba. Estoy seguro de que Ciro va hablar de eso, Joaquín, Loret... van a hacer una recapitulación, 'tal día dijo que iba a ser así', se le llama en el argot de la politiquería 'bajarnos'” .