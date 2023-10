AMLO confirma su asistencia a la Cumbre de las Américas en EU

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dio por asegurado que después de negarse con firmeza, por fin aceptó la invitación del Mandatario estadounidense, Joe Biden para asistir a la Cumbre de las Américas.

A la reunión participarán representantes de naciones de Asia y del Pacífico, donde se discutirán temas económicos ycomerciales.

‘Como el 14, 15 de noviembre vamos a estar en San Francisco con el Presidente Biden. Es que tenía dos opciones: para el 2, 3, 4 en Washington y San Francisco. Opté por San Francisco porque es una reunión que nos importa mucho por la relación económica-comercial, es la reunión del Pacífico y Asia, y vamos a participar’. ‘Lo replanteé, no voy a estar mucho tiempo, pero me invitó el Presidente Biden, me invitó a las dos, no puedo ir a las dos, tampoco puedo dejar de ir. Tengo que mantener, y lo hago por convicción, una muy buena relación con el Gobierno de Estados Unidos, nos conviene’ , comentó López Obrador.

El pasado jueves 21 de septiembre, el Mandatario federal había cancelado su visita a San Francisco por sus diferendos con el Gobierno de Perú.

‘No voy a asistir a la (cumbre) de San Francisco porque no tenemos relaciones con Perú y es para ver lo de Asia-Pacífico y no queremos participar en eso con todo respeto. No puedo ir a (la cumbre) de San Francisco por esa razón’, declaró López Obrador en su momento.

Sin embargo, esta mañana, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal cambió de opinión y dijo que asistirá tras haber recibido insistencias, pero aclaró que sólo llegará un día antes, comerá, participará y se regresará a México.

‘Como me insistieron y se ha portado muy bien el Presidente Biden, acepté, voy a ir. Claro, no voy a estar todo el tiempo, ahora sí que va a ser como llegas un día antes, duermes, participas, comes y te regresas’ , expresó el Mandatario mientras reía.

Debido a la exclusión de algunos países en la Cumbre de las Américas que se realizará en Washington, el Presidente llamó a la unidad en el continente.

‘Yo lo que pienso es que tenemos que buscar la unidad de todos y nadie tiene el derecho de excluir, nadie puede hablar de una Cumbre de las Américas si no participamos todos’ , agregó.

Con información de Reforma