AMLO confirma: policía que asesinó a normalista de Ayotzinapa se fugó

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el policía que asesinó a un normalista en Chilpancingo, Guerrero, se fugó y acusó que hubo complicidad de autoridades para permitirlo.

"Vamos a hacer la investigación a fondo, se va a intensificar la búsqueda. Pido a toda la gente de Guerrero que nos ayuden, porque necesitamos detenerlo. Estaba en un arresto administrativo, pero no se cumplieron los protocolos. Y se está haciendo la investigación", comentó López Obrador en conferencia.

Yanqui Khotan Gómez Peralta, estudiante de la Normal Rural de Ayotzinapa, fue asesinado de un disparo en la cabeza por parte de la policía estatal la noche del pasado jueves en Chilpancingo, Guerrero.

Gómez Peralta, de 23 años, del cuarto semestre de la Licenciatura en Educación Primaria, fue asesinado y otro estudiante resultó herido en una situación con la Policía estatal.

La Fiscalía General de la República (FGR) anunció que atraería el tema.

Esta mañana, en Palacio Nacional, el Mandatario federal dijo que hubo complicidad de autoridades en la liberación del policía y afirmó que, antes de notificar a la Interpol, primero el Gobierno realizará la búsqueda.

"Sí, si, sin duda (hubo complicidad). Es que estaba (el policía) en el tránsito de la entrega de las autoridades estatales a la FGR, que ya atrajo el caso. No no (hemos avisado a la Interpol), primero vamos a llevar a cabo nosotros la búsqueda” .

López Obrador mencionó que también desaparecieron dos agentes de la FGR, quienes se encontraban trabajando en el caso del normalista asesinado, y dijo que espera que los responsables de este hecho no busquen obstaculizar la investigación.

"Sí, existen estas personas desaparecidas -un hombre y una mujer- que están trabajando en la búsqueda. Desaparecieron y ya se está trabajando en la búsqueda, son dos de la FGR” .