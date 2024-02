AMLO consultará al INE sobre límites en veda electoral 2024

Este jueves 29 de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador comentó que consultará al Instituto Nacional Electoral (INE) sobre los temas que tiene permitido y prohibido mencionar durante el periodo de veda electoral 2024.

Entrevistado en la Estación Puerto Morelos, durante la inauguración del tramo Cancún-Playa del Carmen, dijo que formulará sus preguntas durante la conferencia de mañana.

Anticipó que preguntará al INE, por ejemplo, si puede hablar de temas como ‘bloque conservador’, corrupción y el ‘Instituto a favor de la corrupción’.

"Mañana les voy a pedir que me digan si puedo hablar de la mafia, si puedo hablar de la corrupción, si puedo hablar del bloque conservador".

"Voy a ver, voy a preguntar si puedo decir... mañana voy a plantear: 'a ver, pues yo hablo así', o sea, si no puedo decir nada de la corrupción pues que me lo digan", expresó López Obrador.

López Obrador ventiló que también cuestionará si puede llamar a la gente a que participe y vote.

-¿A quién le va preguntar?, se le cuestionó.