AMLO critica injerencismo de países tras elecciones en Venezuela

El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó este martes el supuesto injerencismo de diversos países en el proceso electoral que vive Venezuela, tras ser cuestionado sobre la ruptura de relaciones diplomáticas entre el gobierno de Nicolás Maduro y siete naciones que han cuestionado la legalidad de los comicios.

El mandatario mexicano hizo un llamado a respetar la soberanía del país sudamericano y cuestionó la intervención de otros gobiernos en asuntos internos de Venezuela.

"¿Qué no tienen los gobiernos de otros países pequeños, medianos o grandotes cosas que hacer? ¿Qué se tienen que estar metiendo en asuntos de otros países?" , preguntó López Obrador.

AMLO se pronuncia por el recuento de votos en Venezuela



Luego de que varios países se han pronunciado en contra del triunfo de Nicolás Maduro, el presidente @lopezobrador_ pidió que se den a conocer los resultados concretos, pero también llamó a que no intervengan, en… pic.twitter.com/n9oRuSN27M — Político MX (@politicomx) July 30, 2024

Asimismo, cuestionó la existencia de una autoridad supranacional que determina la legitimidad democrática de los gobiernos:

"¿Hay un Gobierno del mundo o una confederación de gobiernos del mundo que es la que decide qué es bueno y qué es malo o quién es demócrata y quién no es demócrata? ¿No cada país es soberano, libre?".

El presidente también hizo un llamado a la calma y a evitar la violencia, destacando la importancia de esperar los resultados oficiales.

"Pienso que debemos todos ayudar a que no haya violencia, lo que se manifestó el domingo, el día de la elección, que todos los venezolanos actuaron de manera responsable, no hubo violencia y seguir exhortando a eso, convocando a la no violencia" , expresó.

COMUNICADO.



El Gobierno de México ha seguido con atención las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela y, ante todo, celebra el carácter cívico y pacífico de la jornada electoral.



México se mantiene atento al conteo final de actas e informes detallados del Consejo… pic.twitter.com/MtB5SBHfWe — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) July 29, 2024

López Obrador mencionó que ya existe un dictamen de la autoridad electoral venezolana con el 80% de las casillas computadas, pero instó a que se den a conocer los resultados detallados y no solo la cifra general.

Además, pidió que, en caso de existir dudas, se proceda a limpiar la elección y contar los votos si fuera necesario.

El mandatario aprovechó para hacer una comparación con su propia experiencia en las elecciones de 2006 en México, donde afirmó que hubo un fraude electoral.

Criticó la negativa de los entonces presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón a realizar un recuento de votos, acusándolos de hipocresía por ahora presentarse como "observadores democráticos".

"Le mandé una carta a Calderón para que se contaran los votos... no quiso y ahora ya son demócratas, porque así es la hipocresía en el bloque conservador" , comentó López Obrador, recordando su petición de "voto por voto, casilla por casilla".

Finalmente, el tabasqueño hizo un llamado a los actores internacionales, incluyendo expertos, internacionalistas y asesores, a no azuzar el conflicto y a priorizar la paz.

"Ojalá y se calmen los ánimos, lo más importante es que no haya violencia, por lo que estamos hablando, que no haya violencia, que no se pierdan vidas", concluyó.

Con información de De Peso Quintan Roo.