AMLO culpa a 'agencias internacionales' del hackeo a la Sedena

El presidente Andrés Manuel López Obrador culpó a "agencias internacionales" vinculadas a los conservadores de hackear al Ejército.

En la mañanera, cuestionado sobre espionaje, el mandatario mexicano habló de Guacamaya leaks y reprochó que se haya difundido información de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

"Sí, pero quién hackeo, fue Guacamaya ¿no? Esa información que hackearon, donde aparece que yo tengo varios males, que estoy malo del corazón y que hipertenso y que tomo un coctel de pastillas y todo eso, ¿quién es Guacamaya? ¿Quién hace ese espionaje? ¿Por qué no hacen una investigación ustedes sobre eso? Porque yo sospecho que son agencias internacionales vinculadas con el grupo conservador que encabeza Claudio X. González " , acusó López Obrador.

El mandatario insistió en que su Gobierno no hace espionaje, sino que hace labores de inteligencia.

"No es obligatorio, pero sería más profesional, más ético, ¿de quién es Guacamaya?, y a partir de ahí pues nosotros si podemos decir, y hoy mismo vamos a informar sobre cómo se hace la investigación y la inteligencia para enfrentar a las bandas del crimen organizado, porque imagínense si no tenemos inteligencia" , afirmó.

El Jefe del Ejecutivo aseguró que es mejor hacer labores de inteligencia que las de fuerza.

"Hoy vamos a informar sobre esto, vamos a entregar toda la información, no hay nada ilegal, cómo se hace el trabajo de inteligencia, porque es mucho mejor la inteligencia que la fuerza. Y ese trabajo lo haces el centro de inteligencia del Gobierno, que tiene facultades legales para hacerlo" , agregó.

López Obrador negó de nuevo que en México opere el software de espionaje Pegasus, pero sí "sistemas equivalentes".