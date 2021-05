‘AMLO debe pedir disculpas a mexicanos’ Ricardo Anaya

MÉXICO.- Mediante un video en su cuenta oficial de Twitter el excandidato del PAN, Ricardo Anaya Cortés, exigió al presidente, Andrés Manuel López Obrador, pedir perdón a los mexicanos "por la destrucción y el sufrimiento que él ha causado con su pésimo gobierno".

En su más reciente video, el panista recordó que recientemente AMLO se disculpó con las víctimas del pasado, "pero sus errores jamás los reconoce".

"¿Cuándo ha pedido perdón por la destrucción y el sufrimiento que él ha causado con su pésimo gobierno?"

A AMLO le encanta pedir perdón, pero solamente por cosas que pasaron hace siglos. SUS errores JAMÁS los reconoce.



AMLO tiene que pedir perdón por la destrucción y el sufrimiento que ÉL ha causado con su pésimo gobierno. #FueraMorena2021 pic.twitter.com/u4Dros1Tp4 — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) May 24, 2021

Y fustiga que es de eso de lo que debería pedir perdón: por los que murieron por Covid por sus locuras, cuando al inicio de la pandemia decía que no pasaba nada; por los niños con cáncer a los que dejó sin medicinas; por los mexicanos más vulnerables que dejó desprotegidos al cancelar el Seguro Popular; por los muertos debido a su fracasada estrategia de abrazos no balazos; por quienes perdieron su trabajo o su negocio, porque su gobierno no quiso ayudarles; por las mujeres que se toparon con un muro que él mandó poner", cuestionó.

En el vídeo, Anaya Cortés llamó a la ciudadanía a "frenar esta caída antes de que lleguemos al fondo" a través del voto.

"Si tú y yo no salimos a votar, si permitimos que Morena siga destruyendo al país, entonces seremos nosotros los que tendremos que pedir perdón: a nuestros hijos, por heredarles un país hecho pedazos. Urge cambiar de rumbo. Tenemos la oportunidad. No dejes de salir a votar", concluyó.

