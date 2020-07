AMLO: López-Gatell ha ayudado mucho, es un especialista de primer orden

MÉXICO.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador defendió al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, vocero sobre la pandemia de COVID-19, del hostigamiento de los adversarios del Gobierno que querían que se fracasara ante la emergencia sanitaria.

Tras insistir en que se logró aplanar la curva de la epidemia en el país, el Mandatario agradeció al funcionario, presente en la conferencia mañanera en Palacio Nacional, su desempeño, del que dijo se ha apegado a la transparencia y la verdad.

"Esto no les ha gustado mucho a nuestros adversarios, los conservadores y lo han estado hostigando, atacando, durante todo este tiempo, pero él ha sabido ganarse la confianza de muchos mexicanos, de la mayoría de la gente, tiene credibilidad porque es una persona responsable, un profesional de primer orden".

López Obrador aseguró que se seguirá informando sobre la evolución de la pandemia sin caer en provocaciones.

"Porque se ha podido también vencer al amarillismo de algunos medios, no de todos, que querían que se convirtiera en una pandemia inmanejable, que fracasáramos, ya estaban esperando eso", dijo.

"Aún así se ha podido informar. Lo que hablaba por ejemplo Hugo, hasta hace uno de esos días, en una de esas hasta hoy, no he visto los periódicos, pero se habla de un número de fallecidos en México y se compara con otros países, nada más que no toman en cuenta la población de nuestro país, por ejemplo que ya se superó a Italia, a Francia o a España, pero nosotros tenemos el doble de población de esas naciones".